В результате боевых действий в зоне АТО погиб украинский военный, еще семеро ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В результате боевых действий в зоне АТО прошедшие сутки погиб один украинский военнослужащий и семеро получили ранения. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
“За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, семь получили ранения и травмы”, — подчеркнул он.
А.Лысенко отметил, что самые тяжелые потери приходятся на Катериновку, где в результате вражеского обстрела погиб один военный и еще двое получили ранения.
Также, по его словам, двое военных подорвались на взрывном устройстве в районе Крымского.
“По одному воину в результате вражеских обстрелов были ранены вблизи Авдеевки, в Марьинке и Водяном. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших воинов”, — сказал А.Лысенко.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 54 раза вели огонь по позициям украинских военных.