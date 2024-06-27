Власники зруйнованого житла на окупованих територіях зможуть подати заяву до Реєстру збитків через "Дію" - Федоров
Київ • УНН
Домовласники на окупованих територіях або в зонах військових дій тепер зможуть звернутися до Міжнародного реєстру збитків з вимогою компенсації від росії за пошкоджене або зруйноване житло, навіть без офіційних документів, за допомогою оновленого сервісу, який наразі знаходиться в стадії бета-тестування.
В Україні запустили бета-тестування подачі заяви у "Дії" до міжнародного Реєстру збитків про пошкоджене або знищене майно, яке розміщене на окупованих територіях або в зонах бойових дій, повідомив у четвер віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров, пише УНН.
Деталі
"Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через "Дію", - зазначив Федоров у Telegram.
З його слів, дані з цього Реєстру стануть основою для репарацій, які росія має заплатити.
Федоров повідомив, що розширено можливості для власників житла і починається бета-тестування оновленого сервісу. Віцепрем'єр закликав долучатися до нього і подавати заяви до Реєстру через "Дію", навіть якщо:
• житло на окупованих територіях або в зонах бойових дій;
• право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав на нерухоме майно;
• немає акту від місцевої влади про обстеження пошкодженого або знищеного житла і ви не подавались на єВідновлення.
"Станьте першими, хто протестує оновлений сервіс. Після бети він буде доступний для всіх", - зазначив Федоров.
Міжнародний Реєстр збитків офіційно відкрили для подання заяв02.04.24, 14:00 • 21947 переглядiв