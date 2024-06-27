Власники зруйнованого житла на окупованих територіях зможуть подати заяву до Реєстру збитків через "Дію" - Федоров

Домовласники на окупованих територіях або в зонах військових дій тепер зможуть звернутися до Міжнародного реєстру збитків з вимогою компенсації від росії за пошкоджене або зруйноване житло, навіть без офіційних документів, за допомогою оновленого сервісу, який наразі знаходиться в стадії бета-тестування.