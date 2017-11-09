Влада втратила контроль над деякими cекторами агрокомплексу – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Мораторій на перевірки бізнесу унеможливив контроль низки сільськогосподарських підприємств. Про це у коментарі УНН повідомив народний депутат Максим Поляков.
"У питанні продовження чи відміни мораторію на перевірки бізнесу не потрібно доходити до безглуздя. Ми вже втратили контроль над деякими секторами, пов’язаними із сільським господарством. АЧС - яскравий приклад цьому. А органи, які не можуть контролювати - їх тоді треба розпускати, що теж є неправильно. Питання налагодження ефективності і результативності роботи контролюючих органів на сьогодні є ключовим", - зазначив він.
Нардеп додав, що держава щороку витрачає на контролюючі органи мільйони гривень і при цьому обмежує їх у діяльності.
"Державні органи, що отримують сотні мільйонів гривень на рік бюджетних коштів, не можуть бути обмежені у роботі", - переконаний він.
Нагадаємо, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, введений у серпні 2014 року. Однак, експерти стверджують, що він себе не виправдав. З причини того, що мораторій поширюється на небезпечні види госпдіяльності, в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.
За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни - Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ. Держпродспоживслужба, зокрема, заявила про фактичну втрату державного контролю за харчовою безпекою.
Член комітету ВРУ з питань охорони здоров'я Ігор Шурма переконаний, що, в першу чергу, мораторій на перевірки потрібно скасувати в частині харчової безпеки.