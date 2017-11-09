Влада втратила контроль над деякими cекторами агрокомплексу – нардеп

"У питанні продовження чи відміни мораторію на перевірки бізнесу не потрібно доходити до безглуздя. Ми вже втратили контроль над деякими секторами, пов’язаними із сільським господарством. АЧС - яскравий приклад цьому. А органи, які не можуть контролювати - їх тоді треба розпускати, що теж є неправильно. Питання налагодження ефективності і результативності роботи контролюючих органів на сьогодні є ключовим", - зазначив він.

Нардеп додав, що держава щороку витрачає на контролюючі органи мільйони гривень і при цьому обмежує їх у діяльності.

"Державні органи, що отримують сотні мільйонів гривень на рік бюджетних коштів, не можуть бути обмежені у роботі", - переконаний він.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, введений у серпні 2014 року. Однак, експерти стверджують, що він себе не виправдав. З причини того, що мораторій поширюється на небезпечні види госпдіяльності, в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.

За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни - Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ. Держпродспоживслужба, зокрема, заявила про фактичну втрату державного контролю за харчовою безпекою.

Член комітету ВРУ з питань охорони здоров'я Ігор Шурма переконаний, що, в першу чергу, мораторій на перевірки потрібно скасувати в частині харчової безпеки.