Власть потеряла контроль над некоторыми секторами агрокомплекса - нардеп

"В вопросе продления или отмены моратория на проверки бизнеса не нужно доходить до абсурда. Мы уже потеряли контроль над некоторыми секторами, связанными с сельским хозяйством. АЧС - яркий пример этому. А органы, которые не могут контролировать - их тогда надо распускать, что тоже неправильно. Вопрос налаживания эффективности и результативности работы контролирующих органов на сегодня является ключевым", - отметил он.

Нардеп добавил, что государство ежегодно тратит на контролирующие органы миллионы гривен и при этом ограничивает их в деятельности.

"Государственные органы, которые получают сотни миллионов гривен в год бюджетных средств, не могут быть ограничены в работе", - убежден он.

Напомним, в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, введеный в августе 2014 года. Однако, эксперты утверждают, что он себя не оправдал. Из-за того, что мораторий распространяется на опасные виды хоздеятельности, в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров.

За отмену моратория на проверки выступили четыре ведомства страны - Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ. Госпродпотребслужба, в частности, заявила о фактической утрате государственного контроля за пищевой безопасностью.

Член комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Игорь Шурма убежден, что, в первую очередь, мораторий на проверки нужно отменить в части пищевой безопасности.