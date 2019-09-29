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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Влада Словаччини припинила польоти радянського винищувача МіГ-29

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Міністерство оборони Словаччини повідомило, що під час навчального польоту пізно ввечері 28 вересня розбився радянський військовий літак MіГ-29, що був на балансі Військово-повітряних сил країни, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Влада Словаччини припинила польоти радянського винищувача МіГ-29

За даними словацького Міноборони, пілот катапультувався, його госпіталізували у стабільному стані, його життю ніщо не загрожує.

Повідомляється, що аварія сталася приблизно за 100 кілометрів на схід від столиці Братислави, поблизу міста Нітра.

Поки не буде завершене розслідування причин аварії, влада вирішили припинити польоти MіГ-29.

У 2018 року Словаччина підписала угоду про купівлю 14 військових літаків F-16 в американської фірми Lockheed Martin, щоб замінити свої застарілі літаки радянської епохи.

Перший військовий літак F-16 планують доставити в Словаччину до 2022 року.

Нагадаємо, у Словаччині розбився винищувач МіГ-29.

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