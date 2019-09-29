Власти Словакии прекратили полеты советского истребителя МиГ-29
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министерство обороны Словакии сообщило, что во время учебного полета поздно вечером 28 сентября разбился советский военный самолет MиГ-29, был на балансе Военно-воздушных сил страны, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
По данным словацкого Минобороны, пилот катапультировался, его госпитализировали в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает.
Сообщается, что авария произошла примерно в 100 километрах к востоку от столицы Братиславы, вблизи города Нитра.
Пока не будет завершено расследование причин аварии, власти решили прекратить полеты MиГ-29.
В 2018 году Словакия подписала соглашение о покупке 14 военных самолетов F-16 у американской фирмы Lockheed Martin, чтобы заменить свои устаревшие самолеты советской эпохи.
Первый военный самолет F-16 планируют доставить в Словакию до 2022 года.
Напомним, в Словакии разбился истребитель МиГ-29.