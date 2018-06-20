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Влада штату Нью-Йорк подасть в суд на адміністрацію США через ситуацію з дітьми нелегалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Влада штату Нью-Йорк подасть судовий позов щодо адміністрації США через імміграційну політику, яка передбачає розлучення дітей і їхніх батьків, що нелегально перебираються через американський кордон з Мексикою. Про це повідомив губернатор штату Ендрю Куомо, інформує УНН.

“Політика адміністрації (президента США Дональда) Трампа, яка веде до розлучення сімей, аморальна і (призводить до) людських трагедій”, — зазначив Куомо, слова якого наводить агентство Reuters.

Як вказав губернатор, розлучення дітей і їхніх батьків, які нелегально перетинають кордон з США, є порушенням прав людини. Він послався на кілька американських судових прецедентів, що закріпили стандарти поводження з дітьми, яких затримують разом з їх батьками за порушення імміграційного законодавства США. Як зазначив Куомо, генпрокуратура штату має намір подати позов протягом найближчих тижнів.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп підтримав у вівторок відразу два імміграційних законопроекти, які були внесені раніше до Палати представників американського Конгресу.

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