Власти штата Нью-Йорк подадут в суд на администрацию США из-за ситуации с детьми нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Власти штата Нью-Йорк подаст судебный иск по администрации США через иммиграционную политику, которая предусматривает развода детей и их родителей, нелегально перебираются через американскую границу с Мексикой. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, информирует УНН.
“Политика администрации (президента США Дональда) Трампа, приводящая к разлучению семей, аморальна и (приводит к) человеческим трагедиям”, — отметил Куомо, слова которого приводит агентство Reuters.
Как указал губернатор, разлучение детей и их родителей, которые нелегально пересекают границу с США, является нарушением прав человека. Он сослался на несколько американских судебных прецедентов, закрепивших стандарты обращения с детьми, которых задерживают вместе с их родителями за нарушения иммиграционного законодательства США. Как отметил Куомо, генпрокуратура штата намерена подать иск в течение ближайших недель.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп поддержал во вторник сразу два иммиграционных законопроекты, которые были внесены ранее в Палату представителей американского Конгресса.