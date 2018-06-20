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Власти штата Нью-Йорк подадут в суд на администрацию США из-за ситуации с детьми нелегалов

Власти штата Нью-Йорк подадут в суд на администрацию США из-за ситуации с детьми нелегалов

Киев  •  УНН

 • 10121 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Власти штата Нью-Йорк подаст судебный иск по администрации США через иммиграционную политику, которая предусматривает развода детей и их родителей, нелегально перебираются через американскую границу с Мексикой. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, информирует УНН.

“Политика администрации (президента США Дональда) Трампа, приводящая к разлучению семей, аморальна и (приводит к) человеческим трагедиям”, — отметил Куомо, слова которого приводит агентство Reuters.

Как указал губернатор, разлучение детей и их родителей, которые нелегально пересекают границу с США, является нарушением прав человека. Он сослался на несколько американских судебных прецедентов, закрепивших стандарты обращения с детьми, которых задерживают вместе с их родителями за нарушения иммиграционного законодательства США. Как отметил Куомо, генпрокуратура штата намерена подать иск в течение ближайших недель.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп поддержал во вторник сразу два иммиграционных законопроекты, которые были внесены ранее в Палату представителей американского Конгресса.

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