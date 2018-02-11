Влада РФ легалізує "ПМР" в російських паспортах - Канду

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. РФ видає російські паспорти особам, які народилися в Молдові в окупованому регіоні і вказує місцем народження "Придністровську молдавську республіку". Про це повідомив спікер молдавського уряду Адріан Канду, передає УНН з посиланням на deschide.md.

"Наші правові інститути виявили безліч російських паспортів, виданих особам, які народилися в придністровському регіоні, де місце народження вказано як придністровська молдавська республіка. Тобто як? Хтось в Росії визнає, що придністровський регіон окремо? Як же тоді визнається територіальна цілісність?" - сказав Канду.

Як повідомляв УНН, напередодні уряд Молдови ухвалив декларацію про втручання РФ у інформаційну безпеку Молдови і внутрішні справи.

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