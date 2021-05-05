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Влада перешкоджає проведенню референдуму за народною ініціативою – нардеп Івченко

Влада перешкоджає проведенню референдуму за народною ініціативою – нардеп Івченко

Київ • УНН

 • 11991 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. "Батьківщина" планує проведення загальнонаціонального референдуму щодо ключових питань: відкриття ринку землі, легалізації канабісу, грального бізнесу тощо. Однак наразі влада почала формувати свої ініціативні групи щодо цих питань з метою затягнути процес і не дати провести референдум за народною ініціативою. Про це в коментарі УНН розповів народний депутат Вадим Івченко.

Цитата:

"Влада зараз хоче не допустити референдум за народною ініціативою, зокрема, підтриманою партією "Батьківщина". Навпаки — вони збирають ініціативні групи з тих же питань, що й "Батьківщина": по ринку землі, по доступу і легалізації канабісу в Україні, щодо грального бізнесу, щодо продажу стратегічної власності. Всі ці питання влада виносила по всій Дніпропетровській області минулого тижня та сформувала ініціативні групи. Це означає, що влада просто хоче монополізувати у своїх ініціативних групах питання, які сьогодні ставить "Батьківщина". І при реєстрації таких ініціативних груп по 100-150 підписів, інші ініціативні групи згідно з законом не можуть реєструватися", - розповів Івченко.

Деталі

Нардеп пояснює, що такі дії влади ймовірно спрямовані на перешкоджання проведенню референдуму за народною ініціативою.

"Це означає, що влада просто хоче затягнути процес і не дати провести референдум за народною ініціативою. Яка можливість є у 150 людей зібрати 3 млн підписів? Ніякої! «Батьківщина» ж пропонувала і хоче зібрати 22 травня безпосередньо майже 12 тисяч людей – членів ініціативної групи, які власноруч напишуть заяви і будуть збирати по всій країні підписи. Саме така кількість людей можуть зібрати 3 млн підписів і занести в ЦВК, щоб ті оголосили референдум", - розповів Івченко.

За його словами, збір невеликих фіктивних ініціативних груп здійснюється владою для того, щоб не допустити реєстрацію ініціативних груп від "Батьківщини".

"Влада боїться референдуму за народною ініціативою, бо знає, що на всі питання, які сьогодні пропонує опозиція, народ дасть негативну відповідь, оскільки не готові громадяни України легалізовувати наркотики та продавати українську землю", - резюмував Вадим Івченко.

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