Власть препятствует проведению референдума по народной инициативе - нардеп Ивченко

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"Власть сейчас хочет не допустить референдум по народной инициативе, в частности, поддержанной партией "Батькивщина". Наоборот - они собирают инициативные группы по тем же вопросам, что и "Батькивщина": по рынку земли, по доступу и легализации каннабиса в Украине, по игорному бизнесу, о продаже стратегической собственности. Все эти вопросы власть выносила по всей Днепропетровской области на прошлой неделе и сформировала инициативные группы. Это означает, что власть просто хочет монополизировать в своих инициативных группах вопросы, которые сегодня ставит "Батькивщина". и при регистрации таких инициативных групп по 100-150 подписей, другие инициативные группы по закону не могут регистрироваться", - рассказал Ивченко.

Детали

Нардеп объясняет, что такие действия власти вероятно направленны на препятствование проведению референдума по народной инициативе.

"Это означает, что власть просто хочет затянуть процесс и не дать провести референдум по народной инициативе. Какова вероятность есть у 150 людей собрать 3 млн подписей? Никакой! "Батькивщина" же предлагала и хочет собрать 22 мая непосредственно почти 12 тысяч человек - членов инициативной группы, которые собственноручно напишут заявления и будут собирать по всей стране подписи. Именно такое количество людей могут собрать 3 млн подписей и занести в ЦИК, чтобы те объявили референдум", - рассказал Ивченко.

По его словам, сбор небольших фиктивных инициативных групп осуществляется властью для того, чтобы не допустить регистрацию инициативных групп от "Батькивщины".

"Власть боится референдума по народной инициативе, потому что знает, что на все вопросы, которые сегодня предлагает оппозиция, народ даст отрицательный ответ, поскольку не готовы граждане Украины легализировать наркотики и продавать украинскую землю", - резюмировал Вадим Ивченко.