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Влада КНР заборонила китайським ЗМІ виступати з різкою критикою Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Пекін направив ряду китайських державних ЗМІ розпорядження, згідно з яким журналісти не повинні виступати у своїх матеріалах із різкою критикою американського президента Дональда Трампа. Про це з посиланням на власні джерела в медіа-сфері на материковому Китаї повідомляє місцева газета South China Morning Post, інформує УНН.

Подібне доручення від китайської влади, за інформацією співрозмовників видання, представники державних ЗМІ КНР отримали після того, як Пекін оголосив про введення відповідних мит в 25% на американські товари (Вашингтон схвалив аналогічну міру 15 червня). Як зауважив експерт зі дипломатії Китаю з Мельбурнського університету (Австралія) Соу Кеат Ток, якого цитує видання, торгово-економічні тертя між Пекіном і Вашингтоном протікають без взаємних випадів лідерів двох країн. “Питання стримування ЗМІ у висловлюваннях дуже важливий, щоб уникнути того, аби окремі ентузіасти не згадали Трампа (в негативному ключі - прим.) в своїх матеріалах. Це означає, що випади на його адресу не повинні носити особистісний характер, бути у межах, визначених державною політичною лінією”, — резюмував він.

“(Влада - прим.) попросила не вдаватися до агресивних виразів по відношенню до Трампу”, — наводить видання слова джерела. До того ж сам президент США раніше в своїх промовах уникав образливих слів на адресу китайського лідера Сі Цзіньпіна, відзначає видання, підкреслюючи однак, що і китайські офіційні особи і державні ЗМІ, скоріше, атакували не главу Сполучених Штатів, а торгову політику його адміністрації. Провини за це на Трампа, як уточнює газета, вони до сих пір не покладали. Тому прийнята владою КНР міра, за даними газети, була кроком для того, щоб “уникнути антагонізму Трампа, що в підсумку могло б ускладнити подальші переговори” між сторонами.

До того ж директива, як зазначає South China Morning Post, була спрямована не всім державними ЗМІ Китаю. Наприклад, представники двох з них, за даними газети, заявили, що такого розпорядження від китайської влади вони не отримували.

Нагадаємо, минулого тижня США ввели 25%-ві мита на ряд товарів, вироблених у Китаї, вартістю 34 млрд доларів. Найближчим часом американська влада планує накласти додаткові підвищені тарифи на китайську продукцію вартістю 16 млрд доларів. Такі кроки Білий дім зробив зі метою усунення щорічного дисбалансу в торгівлі з КНР, що становить, за словами Трампа, близько 500 млрд дол.. Ці протекціоністські заходи викликали негативну реакцію китайського уряду, який, незважаючи на загальну тенденцію посилення відкритості Китаю по відношенню до всього світу, повідомив про намір дати адекватну відповідь Вашингтону шляхом введення аналогічних мит.

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