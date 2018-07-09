Власти КНР запретили китайским СМИ выступать с резкой критикой Трампа

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 66121 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108271 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129438 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136598 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172526 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154324 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141817 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130535 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183890 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118361 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

9 марта, 19:50 • 30982 просмотра
В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

9 марта, 20:23 • 31112 просмотра
"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

9 марта, 20:44 • 29234 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

02:39 • 20388 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

03:18 • 50964 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 149442 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 183893 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 191498 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 201935 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 258872 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 172528 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 108996 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 113137 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 114966 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 114139 просмотра
Актуальное
Власти КНР запретили китайским СМИ выступать с резкой критикой Трампа

Власти КНР запретили китайским СМИ выступать с резкой критикой Трампа

Киев  •  УНН

 • 10582 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Пекин направил ряду китайских государственных СМИ распоряжение, согласно которому журналисты не должны выступать в своих материалах с резкой критикой американского президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на собственные источники в медиа-сфере на материковом Китае сообщает местная газета South China Morning Post, передает УНН.

Подобное поручение от китайских властей, по информации собеседников издания, представители государственных СМИ КНР получили после того, как Пекин объявил о введении соответствующих пошлин в 25% на американские товары (Вашингтон одобрил аналогичную меру 15 июня). Как отметил эксперт по дипломатии Китая из Мельбурнского университета (Австралия) Соу Кеат Ток, которого цитирует издание, торгово-экономические трения между Пекином и Вашингтоном протекают без взаимных выпадов лидеров двух стран. “Вопрос сдерживания СМИ в высказываниях очень важен, чтобы избежать того, чтобы отдельные энтузиасты не упомянули Трампа (в негативном ключе — прим.) в своих материалах. Это означает, что выпады в его адрес не должны носить личностный характер, быть в пределах, определенных государственной политической линией”, — резюмировал он.

“(Власть — прим.) попросила не прибегать к агрессивным выражений по отношению к Трампу”, — приводит издание слова источника. К тому же сам президент США ранее в своих речах избегал оскорбительных слов в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, отмечает издание, подчеркивая однако, что и китайские официальные лица и государственные СМИ, скорее, атаковали не главу Соединенных Штатов, а торговую политику его администрации. Вины за это на Трампа, как уточняет газета, они до сих пор не возлагали. Поэтому принятая властями КНР мера, по данным газеты, была шагом для того, чтобы “избежать антагонизма Трампа, что в итоге могло бы осложнить дальнейшие переговоры” между сторонами.

К тому же директива, как отмечает South China Morning Post, была направлена ​​не всем государственными СМИ Китая. Например, представители двух из них, по данным газеты, заявили, что такого распоряжения от китайских властей они не получали.

На прошлой неделе США ввели 25%-ные пошлины на ряд товаров, произведенных в Китае, стоимостью 34 млрд долларов. В ближайшее время американские власти планирует наложить дополнительные повышенные тарифы на китайскую продукцию стоимостью 16 млрд долларов. Такие шаги Белый дом сделал со целью устранения ежегодного дисбаланса в торговле с КНР, составляет, по словам Трампа, около 500 млрд долл.. Эти протекционистские меры вызвали негативную реакцию китайского правительства, которое, несмотря на общую тенденцию усиления открытости Китая по отношению ко всему мира, сообщил о намерении дать адекватный ответ Вашингтону путем введения аналогичных пошлин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаполитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы