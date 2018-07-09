Власти КНР запретили китайским СМИ выступать с резкой критикой Трампа

Подобное поручение от китайских властей, по информации собеседников издания, представители государственных СМИ КНР получили после того, как Пекин объявил о введении соответствующих пошлин в 25% на американские товары (Вашингтон одобрил аналогичную меру 15 июня). Как отметил эксперт по дипломатии Китая из Мельбурнского университета (Австралия) Соу Кеат Ток, которого цитирует издание, торгово-экономические трения между Пекином и Вашингтоном протекают без взаимных выпадов лидеров двух стран. “Вопрос сдерживания СМИ в высказываниях очень важен, чтобы избежать того, чтобы отдельные энтузиасты не упомянули Трампа (в негативном ключе — прим.) в своих материалах. Это означает, что выпады в его адрес не должны носить личностный характер, быть в пределах, определенных государственной политической линией”, — резюмировал он.

“(Власть — прим.) попросила не прибегать к агрессивным выражений по отношению к Трампу”, — приводит издание слова источника. К тому же сам президент США ранее в своих речах избегал оскорбительных слов в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, отмечает издание, подчеркивая однако, что и китайские официальные лица и государственные СМИ, скорее, атаковали не главу Соединенных Штатов, а торговую политику его администрации. Вины за это на Трампа, как уточняет газета, они до сих пор не возлагали. Поэтому принятая властями КНР мера, по данным газеты, была шагом для того, чтобы “избежать антагонизма Трампа, что в итоге могло бы осложнить дальнейшие переговоры” между сторонами.

К тому же директива, как отмечает South China Morning Post, была направлена ​​не всем государственными СМИ Китая. Например, представители двух из них, по данным газеты, заявили, что такого распоряжения от китайских властей они не получали.

На прошлой неделе США ввели 25%-ные пошлины на ряд товаров, произведенных в Китае, стоимостью 34 млрд долларов. В ближайшее время американские власти планирует наложить дополнительные повышенные тарифы на китайскую продукцию стоимостью 16 млрд долларов. Такие шаги Белый дом сделал со целью устранения ежегодного дисбаланса в торговле с КНР, составляет, по словам Трампа, около 500 млрд долл.. Эти протекционистские меры вызвали негативную реакцию китайского правительства, которое, несмотря на общую тенденцию усиления открытости Китая по отношению ко всему мира, сообщил о намерении дать адекватный ответ Вашингтону путем введения аналогичных пошлин.