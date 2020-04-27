Влада Китаю заявила, що в Ухані виписані всі пацієнти з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Китайська влада повідомила, що 26 квітня з лікарень Уханю виписали усіх пацієнтів, які хворіли на COVID-19, пише УНН спираючись на дані Reuters та "Голосу Америки".
Як вважається, саме в Ухані стався перший спалах нового коронавірусу, що перетворився на світову пандемію. В Ухані загалом заразились 46 тисяч людей (понад половина усіх випадків зараження у Китаї) і померли 3,869 (це 84% від усіх смертей у Китаї), кажуть офіційні представники Китаю.
Місто перебувало під повним безпрецедентним карантином, людям забороняли виходити на вулицю, було закрито всі підприємства й заклади, рух громадського транспорту був повністю зупинений. Але із середини квітня за відсутності нових підтверджених випадків зараження в Ухані почали послаблювати обмеження.
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Раніше представники адміністрації Білого дому та сам президент США Дональд Трамп висловлювали недовіру офіційним даним китайської влади як щодо походження вірусу, так і щодо справжньої кількості загиблих і заражених. Зокрема, державний секретар Майк Помпео заявляв, що Китай не дає науковцям США дослідити походження коронавірусу, а американські експерти розслідували, зокрема, версію, що джерелом поширення вірусу могла стати лабораторія в Ухані.
Раніше Дональд Трамп казав, що Китай міг “знати про свою відповідальність” у пандемії і також неодноразово звинувачував ВООЗ у прихильності до Китаю.
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