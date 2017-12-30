Влада Ірану застерегла громадян проти "нелегальних зібрань"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Прибічники іранської влади вийшли на офіційну демонстрацію, організовану у відповідь на антиурядові протести, однак після двох днів антиурядових протестів в Ірані уряд країни порадив громадянам уникати "нелегальних зібрань", передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
Демонстрації, які починалися як протест проти корупції та економічної скрути, згодом, як виглядає, набули політичного забарвлення. На протести вийшли тисячі людей, багатьох заарештували. Деякі невеликі групи продовжують демонстрації в Тегерані та інших містах.
Але міністр внутрішніх справ Абдолреза Рахмані Фазлі закликав людей "не брати участі в цих незаконних зібраннях, оскільки вони створять проблеми для себе та інших громадян".
Іранська влада звинувачує в організації протестів антиреволюціонерів та агентів іноземних держав.
Тим часом, у суботу пройшов тисячний проурядовий мітинг. Його організували, аби відзначити восьму річницю придушення великих вуличних протестів.
США заявили, що "світ стежить" за тим, як іранська влада реагує на антиурядові протести.