Влада Франції пообіцяла послаблення карантину перед Різдвом

Прем'єр зазначив, що в цьому році Різдво і Новий рік неможливо буде святкувати традиційно, проте якщо люди будуть відповідально дотримуватися карантину, то перед новорічними святами можливі послаблення.

"Наша мета - мати можливість дозволити послаблення перед різдвяними святами, щоб французи могли провести свято в колі рідних ... але не варто сподіватися, що можна буде організовувати великі святкування для десятків людей, особливо в новорічний вечір", - сказав Жан Кастекс.

Він також додав, що у разі стабілізації ситуації, перші послаблення можливі вже 1 грудня.

Нагадаємо, з 30 жовтня, у Франції діє жорсткий карантин. Виходити з дому можна для поїздки на роботу, до лікаря, для допомоги близькій людині або для прогулянки біля будинку. Також можна відвести дитину до школи.

Ресторани і бари закриті. Виші в країні переведені на дистанційне навчання, однак школи працюють.