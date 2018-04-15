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Влада Чехії підтримала авіаудар по Сирії: удар був неминучим

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Удар по сирійському режиму, завданий силами США, Франції і Великої Британії, був неминучим, вважає в.о. чеського прем’єр-міністра Андрій Бабіш. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Praha.

Чеська Республіка дотримується думки, що застосування хімічної зброї є неприйнятним методом ведення війни, особливо якщо воно використовується проти мирного населення, повідомив Бабіш у своєму акаунті у Twitter.

“РБ ООН виявилася не у силах дієво вирішити ситуацію. Чеська Республіка дотримується заяви ЄС і НАТО. Разом з Євросоюзом та іншими союзниками закликаємо всіх учасників конфлікту, щоб вони посприяли зниженню напруги і відновили мирні переговори з метою знайти політичне рішення”, — йдеться у комюніке чеського зовнішньополітичного відомства.

З критикою ракетного удару по Сирії виступили комуністи, а також прес-секретар президента Мілоша Земана Іржі Овчачек.

Як повідомляв УНН, Франція оприлюднила звіт щодо хіматаки в Сирії.

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