Влада Чехії підтримала авіаудар по Сирії: удар був неминучим
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Удар по сирійському режиму, завданий силами США, Франції і Великої Британії, був неминучим, вважає в.о. чеського прем’єр-міністра Андрій Бабіш. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Praha.
Чеська Республіка дотримується думки, що застосування хімічної зброї є неприйнятним методом ведення війни, особливо якщо воно використовується проти мирного населення, повідомив Бабіш у своєму акаунті у Twitter.
“РБ ООН виявилася не у силах дієво вирішити ситуацію. Чеська Республіка дотримується заяви ЄС і НАТО. Разом з Євросоюзом та іншими союзниками закликаємо всіх учасників конфлікту, щоб вони посприяли зниженню напруги і відновили мирні переговори з метою знайти політичне рішення”, — йдеться у комюніке чеського зовнішньополітичного відомства.
З критикою ракетного удару по Сирії виступили комуністи, а також прес-секретар президента Мілоша Земана Іржі Овчачек.
Як повідомляв УНН, Франція оприлюднила звіт щодо хіматаки в Сирії.