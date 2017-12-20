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Вкладники банку “Михайлівський” вважають його ліквідацію невиправданою

Вкладники банку “Михайлівський” вважають його ліквідацію невиправданою

Київ • УНН

 • 9249 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Банк “Михайлівський” визнано неплатоспроможним півтора роки тому, однак досі його клієнти вважають це рішення замовним та невиправданим. У коментарі УНН вкладники банку “Михайлівський” розповіли, чому не вірять в офіційну версію Нацбанку.

Вони переконують, що об’єктивних причин для ліквідації банку “Михайлівський” не було.

“Банк однозначно було ліквідовано незаконно. Він працював стабільно і все було добре. Ніяких передумов не було і ніхто навіть не думав, що банк отак-от рухне”, — сказала вкладник банку “Михайлівський” Ірина Бондарчук.

Інша вкладниця Каріна Масна допускає, що в ліквідації “Михайлівського” були зацікавлені конкуренти.

“Я переконана, що ліквідація банку „Михайлівський“ є невиправданою. Я вважаю, що ліквідація відбулася через необ’єктивні причини. Мабуть, ця ніша комусь була потрібна”, — сказала вона.

К.Масна вважає, що якби у роботу банку “Михайлівський” не втрутилися, він би і надалі працював, а вкладники мали б свої кошти.

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“Я думаю, що у „Михайлівського“ були досить непогані умови. На той момент уже було багато ліквідованих банків, частина людей потрапили до „Михайлівського“, бо через нього видавали вклади вкладникам інших банків. Зараз банки активно пропонують взяти кредити, але ніхто їх не бере.

Взагалі я вважаю, що розвалила банківську система В.Гонтарева своєю непрофесійною політикою. Вона у банківській сфері ніколи нормально не працювала, вона працювала у сумнівних інвестиційних компаніях. Банківською системою України мала б управляти більш порядна і досвідчена людина, а так все зруйновано”, — зазначила вона.

У свою чергу вкладниця Ірина Бондарчук додала, що нині В.Гонтарева пішла у довготермінову відпустку і таким чином сподівається уникнути відповідальності. Однак цього не можна допустити.

“Звісно, у всьому винна влада, і В.Гонтарева безпосередньо. Тепер вона заховалася і тихенько собі сидить, чекає, поки про неї забудуть”, — сказала вона.

Нагадаємо, за словами юриста Д.Бяліка, з огляду на курсову різницю, на кожному вкладнику банку “Михайлівський” Фонд гарантування вкладів уже заробив до 500 доларів США.

При цьому експертиза підтвердила необґрунтованість ліквідації банку “Михайлівський”. Водночас проти уповноважених осіб ФГВФО — ліквідаторів банку “Михайлівський” відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства. Вони підозрюються в незаконному зборі коштів з боржників банку.

“Слідством встановлено, що посадові особи тимчасової адміністрації ПАТ “Банк Михайлівський” під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії стосовно боржників банку в договірних зобов’язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора у зв’язку з поступкою права вимоги за цими зобов’язаннями іншому (новому) кредитору — ТОВ “Фінансова компанія “Фагор”.

У результаті цих дій ТОВ “Фінансової компанії „Фагор“, а також введенням в оману фізичним особам (сторонам в первинних зобов’язаннями) завдано збитків”, — йдеться в матеріалах слідства.

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