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Вкладчики банка "Михайловский" считают ликвидацию неоправданной

Вкладчики банка "Михайловский" считают ликвидацию неоправданной

Киев  •  УНН

 • 9248 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Банк "Михайловский" признан неплатежеспособным полтора года назад, однако до сих пор его клиенты считают это решение заказным и неоправданным. В комментарии УНН вкладчики банка "Михайловский" рассказали, почему не верят в официальную версию Нацбанка.

Они утверждают, что объективных причин для ликвидации банка "Михайловский" не было.

"Банк однозначно было ликвидировано незаконно. Он работал стабильно и все было хорошо. Никаких предпосылок не было и никто даже не думал, что банк так вот рухнет", - сказала вкладчик банка "Михайловский" Ирина Бондарчук.

Другая вкладчица Карина Масна допускает, что в ликвидации "Михайловского" были заинтересованы конкуренты.

"Я убеждена, что ликвидация банка "Михайловский" является неоправданной. Я считаю, что ликвидация произошла из-за необъективных причин. Пожалуй, эта ниша кому-то была нужна", - сказала она.

К.Масна считает, что если бы в работу банка "Михайловский" не вмешались, он бы и в дальнейшем работал, а вкладчики должны свои средства.

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"Я думаю, что у "Михайловского" были довольно неплохие условия. На тот момент уже было много ликвидируемых банков, часть людей попали в "Михайловский", потому что через него выдавали вклады вкладчикам других банков. Сейчас банки активно предлагают взять кредиты, но никто их не берет.

Вообще я считаю, что развалила банковскую система В.Гонтарева своей непрофессиональной политикой. Она в банковской сфере никогда нормально не работала, она работала в сомнительных инвестиционных компаниях. Банковской системой Украины должен управлять более порядочный и опытный человек, а так все разрушено", - отметила она.

В свою очередь вкладчица Ирина Бондарчук добавила, что сейчас В.Гонтарева пошла в долгосрочный отпуск и таким образом надеется избежать ответственности. Однако этого нельзя допустить.

"Конечно, во всем виновата власть, и В.Гонтарева напрямую. Теперь она спряталась и тихонько сидит, ждет, пока о ней забудут", - сказала она.

Напомним, по словам юриста Д.Бялика, учитывая курсовую разницу, на каждому вкладчику банка "Михайловский" Фонд гарантирования вкладов уже заработал до 500 долларов США.

При этом экспертиза подтвердила необоснованность ликвидации банка "Михайловский". В то же время против уполномоченных лиц ФГВФЛ - ликвидаторов банка "Михайловский" открыто уголовное производство по факту мошенничества. Они подозреваются в незаконном сборе средств с должников банка.

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор".

В результате этих действий ООО "Финансовой компании "Фагор", а также введением в заблуждение физическим лицам (сторонам в первичных обязательствами) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.

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