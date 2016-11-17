ВККС рекомендувала ВРЮ звільнити 2 суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала Вищій раді юстиції звільнити з посади двох суддів. Про це УНН повідомили у прес-службі ВККСУ.
Сьогодні 17 листопада 2016 року Комісія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вирішила внести подання до Вищої ради юстиції про звільнення судді Приморського районного суду міста Одеси Івченка Віталія Борисовича та судді Печерського районного суду міста Києва Гладун Христини Анатоліївни.
Водночас, Комісія припинила дисциплінарну справу стосовно судді Оболонського районного суду міста Києва Ліщука Тараса Олеговича, судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Шевцової Тамари Василівни , суддів Апеляційного суду міста Києва Корчевного Геннадія Валерійовича та Лапчевської Олени Федорівни, а також Гайдук Світлани Володимирівни, яка обіймала посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва.