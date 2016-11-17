ВККС рекомендовала ВСЮ уволить 2 судей

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15 марта, 19:03 • 111125 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154957 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130536 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123589 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108762 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103519 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100128 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины рекомендовала Высшему совету юстиции освободить от должности двух судей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ВККСУ.

Сегодня 17 ноября 2016 года Комиссия Высшей квалификационной комиссии судей Украины решила внести представление в Высший совет юстиции об увольнении судьи Приморского районного суда города Одессы Ивченко Виталия Борисовича и судьи Печерского районного суда города Киева Гладун Кристины Анатольевны.

В то же время, Комиссия прекратила дисциплинарное дело в отношении судьи Оболонского районного суда города Киева Лищука Тараса Олеговича, судьи Бабушкинского районного суда города Днепропетровска Шевцовой Тамары Васильевны, судей Апелляционного суда города Киева Корчевного Геннадия Валерьевича и Лапчевской Елены Федоровны, а также Гайдук Светланы Владимировны, которая занимала должность судьи Шевченковский районный суд города Киева.

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