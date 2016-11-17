ВККС рекомендовала ВСЮ уволить 2 судей

Сегодня 17 ноября 2016 года Комиссия Высшей квалификационной комиссии судей Украины решила внести представление в Высший совет юстиции об увольнении судьи Приморского районного суда города Одессы Ивченко Виталия Борисовича и судьи Печерского районного суда города Киева Гладун Кристины Анатольевны.

В то же время, Комиссия прекратила дисциплинарное дело в отношении судьи Оболонского районного суда города Киева Лищука Тараса Олеговича, судьи Бабушкинского районного суда города Днепропетровска Шевцовой Тамары Васильевны, судей Апелляционного суда города Киева Корчевного Геннадия Валерьевича и Лапчевской Елены Федоровны, а также Гайдук Светланы Владимировны, которая занимала должность судьи Шевченковский районный суд города Киева.