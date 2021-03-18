Визначився заключний учасник чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Лондонський “Челсі” на “Стемфорд Брідж” святкував перемогу над мадридським “Атлетіко” у другій зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, передає кореспондент УНН.

Деталі

В середині тайму “матрацники” пропустили контратаку, яка завершилася голом Хакіма Зієша. Марокканець опинився ніким не прикритим у чужій карній зоні і ударом в один дотик реалізував проникаючу передачу низом від Тімо Вернера — 1:0.

На початку наступної 45-хвилинки футболісти “Челсі” завдали кілька небезпечних ударів: на спробу удару низом Вернера зреагував Облак, а потужний постріл Рюдігера обернувся промахом. Через кілька хвилин Ян Облак здійснив ефектний сейв, потягнувши м’яч з-під поперечини після спроби Зієша.

Через неспортивну поведінку Савіча “Атлетіко” з 82 хвилини залишилося в меншості. У підсумку 1:0.

Нагадаємо

У першому матчі все вирішив гол Жиру. Таким чином далі в турнірній сітці крокують лондонці (1:0, 1:0).

Довідка

У плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2017/18 років вийшло відразу п’ять англійських клубів, що є рекордним представництвом на цій стадії турніру. Цього разу до етапу 1/4 фіналу пробилися три команди з Англії: “Челсі”, “Манчестер Сіті” та “Ліверпуль”.

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