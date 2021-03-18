Определился заключительный участник четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52099 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72717 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110063 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145608 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195950 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193612 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279925 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Лондонский “Челси” на “Стэмфорд Бридж” праздновал победу над мадридским “Атлетико” во второй встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.

Детали

В середине тайма “матрасники” пропустили контратаку, которая завершилась голом Хакима Зиеша. Марокканец оказался никем не прикрытым в чужой штрафной и ударом в одно касание реализовал проникающую передачу низом от Тимо Вернера — 1: 0.

В начале следующей 45-минутки футболисты “Челси” нанесли несколько опасных ударов: на попытку удара низом Вернера среагировал Облак, а мощный выстрел Рюдигера обернулся промахом. Через несколько минут Облак совершил эффектный сейв, потянув мяч из-под перекладины после попытки Зиеша.

Через неспортивное поведение Савича “Атлетико” с 82 минуты осталось в меньшинстве. В итоге 1: 0.

Напомним

В первом матче все решил гол Жиру. Таким образом дальше в турнирной сетке идут лондонцы (1: 0, 1: 0).

Справка

В плей-офф Лиги чемпионов сезона 2017/18 годов вышло сразу пять английских клубов, что является рекордным представительством на этой стадии турнира. На этот раз к этапу 1/4 финала пробились три команды из Англии “Челси”, “Манчестер Сити” и “Ливерпуль”.

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