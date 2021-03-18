Определился заключительный участник четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов

Детали

В середине тайма “матрасники” пропустили контратаку, которая завершилась голом Хакима Зиеша. Марокканец оказался никем не прикрытым в чужой штрафной и ударом в одно касание реализовал проникающую передачу низом от Тимо Вернера — 1: 0.

В начале следующей 45-минутки футболисты “Челси” нанесли несколько опасных ударов: на попытку удара низом Вернера среагировал Облак, а мощный выстрел Рюдигера обернулся промахом. Через несколько минут Облак совершил эффектный сейв, потянув мяч из-под перекладины после попытки Зиеша.

Через неспортивное поведение Савича “Атлетико” с 82 минуты осталось в меньшинстве. В итоге 1: 0.

Напомним

В первом матче все решил гол Жиру. Таким образом дальше в турнирной сетке идут лондонцы (1: 0, 1: 0).

Справка

В плей-офф Лиги чемпионов сезона 2017/18 годов вышло сразу пять английских клубов, что является рекордным представительством на этой стадии турнира. На этот раз к этапу 1/4 финала пробились три команды из Англии “Челси”, “Манчестер Сити” и “Ливерпуль”.