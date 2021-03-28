Визначився заключний півфіналіст Української хокейної-ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Краматорську місцевий однойменний клуб і херсонський "Дніпро" розіграли останню путівку в півфінал плей-офф чемпіонату Української хокейної-ліги, передає УНН з посиланням на сайт УХЛ.
Деталі
Господарям не вдалося забити у цьому поєдинку, натомість “Дніпро” відзначився двічі зусиллями Каракулько та Швецова — 0:2. Рахунок у серії 2:1 вивів до 1/2 фіналу турніру.
У півфіналі “Дніпру” доведеться зустрітися з “Донбасом”. Перші два матчі 1/2 фіналу плей-офф УХЛ пройдуть в Дружківці 30 березня і 1 квітня.
Варто відзначити, іншу півфінальну пару складуть “Сокіл” та чинний чемпіон країни “Кременчук”.
Що передувало цьому
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