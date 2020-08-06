Визначився заключний новачок АПЛ

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19 березня, 18:42 • 38943 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 83614 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 91195 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113210 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 119828 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117175 перегляди

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19 березня, 06:32 • 152425 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124741 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123882 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. В фінальному поєдинку плей-офф англійського Чемпіоншипу взяли участь футболісти “Брентфорда” і “Фулхема”, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.

Зустріч відбулася на стадіоні “Вемблі” і закінчилася виграшем “дачників” — 2:1. Основний час баталії зафіксував нульову нічию. В додаткові 15-хвилинки за “Фулхем” м’ячі забив двічі Джо Брайан, в опонентів відзначився Хенрік Далсгор.

Примітно, що “Фулхем” вилетів з АПЛ тільки минулого року, тепер клуб повернеться в сезоні 2020-21 років.

Нагадаємо, що в сезоні АПЛ 2020/21 років зіграють “Лідс” та “Вест Бромвіч”.

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