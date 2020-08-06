Визначився заключний новачок АПЛ

Зустріч відбулася на стадіоні “Вемблі” і закінчилася виграшем “дачників” — 2:1. Основний час баталії зафіксував нульову нічию. В додаткові 15-хвилинки за “Фулхем” м’ячі забив двічі Джо Брайан, в опонентів відзначився Хенрік Далсгор.

Примітно, що “Фулхем” вилетів з АПЛ тільки минулого року, тепер клуб повернеться в сезоні 2020-21 років.

Нагадаємо, що в сезоні АПЛ 2020/21 років зіграють “Лідс” та “Вест Бромвіч”.