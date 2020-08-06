Определился окончательный новичок АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В финальном поединке плей-офф английского Чемпионшипа приняли участие футболисты “Брентфорд” и “Фулхэма”, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Встреча состоялась на стадионе “Уэмбли” и закончилась выигрышем “дачников” — 2:1. Основное время баталии зафиксировало нулевую ничью. В дополнительные 15-минутки за “Фулхэм” мяча забил дважды Джо Брайан, у оппонентов отличился Хенрик Далсгор.
Примечательно, что “Фулхэм” вылетел из АПЛ только в прошлом году, теперь клуб вернется в сезоне 2020-21 годов.
Напомним, что в сезоне АПЛ 2020/21 годов сыграют “Лидс” и “Вест Бромвич”.