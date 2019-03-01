Визначився суперник "Барселони" по фіналу Кубку Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. ФК "Валенсія" провела домашній матч-відповіді півфіналу Кубку Іспанії проти "Бетісу", передає кореспондент УНН.
Маючи перевагу по статистичним показникам впродовж матчу футболісти “Бетісу” не зуміли здобути позитивного результату, поступившись 0:1. Єдиний забитий м’яч пройшов на 56 хвилині. Атака “летучих кажанів” відбулася з правої бровки. Передачею в штрафній знайшли вільного Кевіна Гамейро. Французький нападник навісив на Родріго і футболіст одним дотиком надіслав його до сітки.
Зазначимо, що за підсумками двох матчів рахунок 3:2 на користь “Валенсії”.
Додамо, що у фіналі Кубку “Валенсія” протистоятиме “Барселоні”, яка на шляху здолала “Реал”.