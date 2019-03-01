Определился соперник "Барселоны" в финале Кубка Испании

Имея преимущество по статистическим показателям в течение матча футболисты "Бетиса" не сумели получить положительный результат, уступив 0:1. Единственный забитый мяч прошел на 56 минуте. Атака "летучих летучих мышей" состоялась с правой бровки. Передачей в штрафной нашли свободного Кевина Гамейро. Французский нападающий навесил на Родриго и футболист одним прикосновением направил его в сетку.

Отметим, что по итогам двух матчей счет 3:2 в пользу "Валенсии".

Добавим, что в финале Кубка "Валенсия" будет противостоять "Барселоне", которая на пути одолела "Реал".