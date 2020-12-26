Визначився переможець українського дербі у півфіналі тенісного турніру в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Українець Георгій Кравченко у півфіналі тенісного турніру ITF М15 в Анталії взяв реванш у Владислава Орлова за поразку минулого тижня у фіналі, передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Попереднього тижня Кравченко виграв перший сет у Орлова, проте не зміг зберегти переваги. Сьогодні ж Кравченко не дав можливості Орлову перехопити ініціативу й довів матч до перемоги — 6:1,6:2.
Примітно, що Кравченко другий тиждень поспіль гратиме у фіналі.
Також додамо, його суперником стане британець Біллі Харріс.