Визначився переможець українського дербі у півфіналі тенісного турніру в Туреччині

Попереднього тижня Кравченко виграв перший сет у Орлова, проте не зміг зберегти переваги. Сьогодні ж Кравченко не дав можливості Орлову перехопити ініціативу й довів матч до перемоги — 6:1,6:2.

Примітно, що Кравченко другий тиждень поспіль гратиме у фіналі.

Також додамо, його суперником стане британець Біллі Харріс.