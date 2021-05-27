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The Guardian

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Визначився переможець фіналу Ліги Європи у матчі з 22-ма пенальті

Київ • УНН

 • 11604 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Футболісти іспанського “Вільярреала” обіграли англійський “Манчестер Юнайтед” у фіналі Ліги Європи. Зустріч, яка пройшла в польському Гданську, завершилася серією пенальті, перемогу в якій з рахунком 11:10 здобув іспанський клуб, передає УНН із посиланням на пресслужби клубів.

Визначився переможець фіналу Ліги Європи у матчі з 22-ма пенальті

Що відомо

Основний час матчу завершився з рахунком 1:1. Перший тайм при в цілому рівної гри виграв іспанський клуб за рахунок гола Жерарда Морено на 29-й хвилині. У другому таймі “Манчестер Юнайтед” створив кілька гольових моментів, але реалізував лише один з них — відзначився Едінсон Кавані.

Деталі

У першому додатковому таймі команди діяли дуже акуратно. У другому французький арбітр Клеман Тюрпен довго дивився повтор системи VAR після попадання м’яча в руку гравця МЮ Фреда, але 11-метровий за п’ять хвилин до кінця ігрового часу призначати не став. У підсумку все вирішилося в серії післяматчевих пенальті.

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По ходу цієї серії точними ударами відзначилися всі польові гравці. За рахунку 10:10 черга дійшла до воротарів. Голкіпер “Вільярреала” пробив точно, а після цього відбив удар воротаря МЮ Де Хеа і приніс перемогу своїй команді.

Що далі?

Переможець фінального матчу в наступному сезоні візьме участь в груповому етапі Ліги чемпіонів. “Манчестер Юнайтед” за підсумками минулого сезону чемпіонату Англії посів друге місце в турнірній таблиці і вже раніше гарантував собі участь в наступному розіграші головного європейського клубного турніру. “Вільярреал” став сьомим за підсумками чемпіонату Іспанії і завоював путівку лише в кваліфікацію Ліги конференцій. Тепер команда зіграє в головному турнірі континенту.

Доповнення

“Вільярреал” вперше в історії пробився у фінал турніру. “Манчестер Юнайтед” виграв Лігу Європи в сезоні 2016/17, обігравши у фіналі амстердамський “Аякс” (2:0). Найбільш титулованим клубом Ліги Європи є іспанська “Севілья”, яка перемагала шість разів.

“Манчестер Юнайтед” і “Вільярреал” в п’ятий раз зіграли один проти одного. Раніше всі чотири зустрічі завершилися з рахунком 0:0, команди зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів (2005/06, 2008/09).

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