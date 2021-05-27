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Определился победитель финала Лиги Европы в матче с 22-ю пенальти

Киев • УНН

 • 11604 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Футболисты испанского "Вильярреала" обыграли английский "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы. Встреча, которая прошла в польском Гданске, завершилась серией пенальти, победу в которой со счетом 11:10 одержал испанский клуб, передает УНН со ссылкой на пресс-службы клубов.

Определился победитель финала Лиги Европы в матче с 22-ю пенальти

Что известно

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Первый тайм при в целом равной игре выиграл испанский клуб за счет гола Жерарда Морено на 29-й минуте. Во втором тайме “Манчестер Юнайтед” создал несколько голевых моментов, но реализовал лишь один из них — отличился Эдинсон Кавани.

Детали

В первом дополнительном тайме команды действовали очень аккуратно. Во втором французский арбитр Клеман Тюрпен долго смотрел повтор системы VAR после попадания мяча в руку игрока МЮ Фреда, но 11-метровый за пять минут до конца игрового времени назначать не стал. В итоге все решилось в серии послематчевых пенальти.

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По ходу этой серии точными ударами отметились все полевые игроки. При счете 10:10 очередь дошла до вратарей. Голкипер “Вильярреала” пробил точно, а затем отразил удар вратаря МЮ Де Хеа и принес победу своей команде.

Что дальше?

Победитель финального матча в следующем сезоне примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. “Манчестер Юнайтед” по итогам прошлого сезона чемпионата Англии занял второе место в турнирной таблице и уже ранее гарантировал себе участие в следующем розыгрыше главного европейского клубного турнира. “Вильярреал” стал седьмым по итогам чемпионата Испании и завоевал путевку только в квалификацию Лиги конференций. Теперь команда сыграет в главном турнире континента.

Дополнение

“Вильярреал” впервые в истории пробился в финал турнира. “Манчестер Юнайтед” выиграл Лигу Европы в сезоне 2016/17, обыграв в финале амстердамский “Аякс” (2:0). Самым титулованным клубом Лиги Европы является испанская “Севилья”, которая побеждала шесть раз.

“Манчестер Юнайтед” и “Вильярреал” в пятый раз сыграли друг против друга. Ранее все четыре встречи завершились со счетом 0:0, команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов (2005/06, 2008/09).

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