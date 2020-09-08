Визначився переможець баскетбольного Кубку Прометея
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Кам’янському завершився передсезонний турнір команд Суперліги Кубок Прометея. У вирішальній грі змагалися "Київ-Баскет" та "Прометей", передає кореспондент УНН.
Старт матчу був за гостями з Києва, які повели у рахунку 10:2. Однак відповідь “Прометея” була більш ніж переконливою — 19:20. Майк Майєрс був один із головних гравців, які заробляли очки при даному спурті клубу.
Влучання Олександра Мішули та допомога його партнерів вивела киян у лідери за підсумками двох 10-тихвилинок — 43:37.
Надалі на паркеті відбувалися “баскетбольні гойдалки”, і доля зустрічі вирішувалася в овертаймі, де краще себе проявили гравці “Прометею” — 90:88.
Додамо, що іншими учасниками турніру були “Черкаські Мавпи" та “Запоріжжя”.