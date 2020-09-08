Определился победитель баскетбольного Кубка Прометея
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Каменском завершился предсезонный турнир команд Суперлиги Кубок Прометея. В решающей игре соревновались “Киев-Баскет” и “Прометей”, передает корреспондент УНН.
Старт матча был за гостями из Киева, которые повели в счете 10:2. Однако ответ “Прометея” был более чем убедительным — 19:20. Майк Майерс был один из главных игроков, которые зарабатывали очки при данном спурте клуба.
Попадание Александра Мишулы и помощь его партнеров вывела киевлян в лидеры по итогам двух десятиминуток — 43:37.
В дальнейшем на паркете происходили “баскетбольные качели”, и судьба встречи решалась в овертайме, где лучше себя проявили игроки “Прометей” — 90:88.
Добавим, что другими участниками турнира были “Черкасские обезьяны” и “Запорожье”.