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Определился победитель баскетбольного Кубка Прометея

Киев • УНН

 • 13434 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Каменском завершился предсезонный турнир команд Суперлиги Кубок Прометея. В решающей игре соревновались “Киев-Баскет” и “Прометей”, передает корреспондент УНН.

Определился победитель баскетбольного Кубка Прометея

Старт матча был за гостями из Киева, которые повели в счете 10:2. Однако ответ “Прометея” был более чем убедительным — 19:20. Майк Майерс был один из главных игроков, которые зарабатывали очки при данном спурте клуба.

Попадание Александра Мишулы и помощь его партнеров вывела киевлян в лидеры по итогам двух десятиминуток — 43:37.

В дальнейшем на паркете происходили “баскетбольные качели”, и судьба встречи решалась в овертайме, где лучше себя проявили игроки “Прометей” — 90:88.

Добавим, что другими участниками турнира были “Черкасские обезьяны” и “Запорожье”.

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Украинские Национальные Новости

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