Визначився кращий тренер УПЛ в 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера найвищого дивізіону чемпіонату України (УПЛ) за підсумками 2019 року, передає УНН з посиланням на сайт "ВОТФ".
Третій рік поспіль наше Об’єднання визначає найкращого тренера УПЛ за середніми оцінками тур за туром. За підсумками 2019 року найкращим із середнім показником 4,34 виявився Олександр Дмитрович Рябоконь – головний тренер чернігівської "Десни".
Фахівець у рейтингу обійшов Луїша Каштру з "Шахтаря" (4,32) Віктора Скрипника (4,32), Володимира Шарана (4,2) та Олексія Михайличенка (4,06).
Примітно, що "Десна" зимує у п’ятірці найкращих із шансами на медальну боротьбу. Також клуб вперше в історії претендує на єврокубки.
Досягнення Рябоконя в його тренерській діяльності: срібний призер чемпіонату Білорусі 2005 року, срібний призер Першої ліги чемпіонату України: 2002/03, 2016/17, бронзовий призер Першої ліги чемпіонату України: 2017/18, переможець Другої ліги чемпіонату України: 1999/2000, 2012/13, срібний призер Другої ліги чемпіонату України: 2011/12 (група "А").