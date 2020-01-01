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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 12400 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 67170 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 127804 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 133446 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 130902 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 158008 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 113794 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Определился лучший тренер УПЛ в 2019 году

Определился лучший тренер УПЛ в 2019 году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера высшего дивизиона чемпионата Украины (УПЛ) по итогам 2019 года, передает УНН со ссылкой на сайт "ВОТФ".

Третий год подряд наше Объединение определяет лучшего тренера УПЛ по средним оценкам тур за туром. По итогам 2019 года лучшим со средним показателем 4,34 оказался Александр Дмитриевич Рябоконь - главный тренер черниговской "Десны".

Специалист в рейтинге обошел Луиша Каштру из "Шахтера" (4,32) Виктора Скрипника (4,32), Владимира Шарана (4,2) и Алексея Михайличенко (4,06).

Примечательно, что "Десна" зимует в пятерке лучших с шансами на медальную борьбу. Также клуб впервые в истории претендует на еврокубки.

Достижения Рябоконя в его тренерской деятельности: серебряный призер чемпионата Беларуси 2005 года, серебряный призер Первой лиги чемпионата Украины: 2002/03, 2016/17, бронзовый призер Первой лиги чемпионата Украины: 2017/18, победитель Второй лиги чемпионата Украины: 1999/2000, 2012/13, серебряный призер Второй лиги чемпионата Украины: 2011/12 (группа "А").

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