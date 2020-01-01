Определился лучший тренер УПЛ в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера высшего дивизиона чемпионата Украины (УПЛ) по итогам 2019 года, передает УНН со ссылкой на сайт "ВОТФ".
Третий год подряд наше Объединение определяет лучшего тренера УПЛ по средним оценкам тур за туром. По итогам 2019 года лучшим со средним показателем 4,34 оказался Александр Дмитриевич Рябоконь - главный тренер черниговской "Десны".
Специалист в рейтинге обошел Луиша Каштру из "Шахтера" (4,32) Виктора Скрипника (4,32), Владимира Шарана (4,2) и Алексея Михайличенко (4,06).
Примечательно, что "Десна" зимует в пятерке лучших с шансами на медальную борьбу. Также клуб впервые в истории претендует на еврокубки.
Достижения Рябоконя в его тренерской деятельности: серебряный призер чемпионата Беларуси 2005 года, серебряный призер Первой лиги чемпионата Украины: 2002/03, 2016/17, бронзовый призер Первой лиги чемпионата Украины: 2017/18, победитель Второй лиги чемпионата Украины: 1999/2000, 2012/13, серебряный призер Второй лиги чемпионата Украины: 2011/12 (группа "А").