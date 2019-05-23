Визначився другий фіналіст Кубку Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У шостому матчі серії “Сент-Луїс” обіграв “Сан-Хосе Шаркс” (5:1) і вперше за 49 років вийшов у фінал Кубку Стенлі, де зіграє проти “Бостона”, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
За переможців шайби закинув Перрон, Тарасенко, Шенн, Бозак і Барбашев. Шайбу престижу у складі “Шаркс” оформив Гамбрелл.
Таким чином серія завершилася з рахунком 4:2.
Відзначимо, що фінальна серія із “Бостоном” стартуватиме 27 травня на майданчику “Брюїнз”.