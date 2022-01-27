Визначилися усі учасники півфінальної стадії Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Мельбурні завершилися чвертьфінальні матчі Відкритого чемпіонату Австралії в одиночному чоловічому розряді, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
Грек Стефанос Циципас (номер 4 в ATP) обіграв Янніка Сіннера з Італії (11) - 6:3, 6:4, 6:2, росіянин Данило Медведєв (2) здолав канадця Фелікса Оже-Альяссіма (9) - 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.
Раніше до четвірки найкращих потрапили італієць Маттео Берреттін (7) та іспанець Рафаель Надаль (6).
У жіночій сітці півфінальні пари склали:
Іга Свьонтек – Даніель Коллінз
Ешлі Барті – Медісон Кіз.
Доповнення
Вже 27-го січня відбудуться матчі у жіночій сітці змагань.