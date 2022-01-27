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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 49477 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Визначилися усі учасники півфінальної стадії Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу

Визначилися усі учасники півфінальної стадії Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу

Київ • УНН

 • 18248 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У Мельбурні завершилися чвертьфінальні матчі Відкритого чемпіонату Австралії в одиночному чоловічому розряді, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

Деталі

Грек Стефанос Циципас (номер 4 в ATP) обіграв Янніка Сіннера з Італії  (11) - 6:3, 6:4, 6:2, росіянин Данило Медведєв (2) здолав канадця Фелікса Оже-Альяссіма (9) - 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

Раніше до четвірки найкращих потрапили італієць Маттео Берреттін (7) та іспанець Рафаель Надаль (6).

У жіночій сітці півфінальні пари склали:

Іга Свьонтек – Даніель Коллінз

Ешлі Барті – Медісон Кіз.

Доповнення

Вже 27-го січня відбудуться матчі у жіночій сітці змагань.

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