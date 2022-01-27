Определились все участники полуфинальной стадии открытого чемпионата Австралии по теннису

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15 марта, 19:03 • 107921 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146595 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125581 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118960 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105973 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102002 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95145 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 января. УНН. В Мельбурне завершились четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Грек Стефанос Циципас (номер 4 в ATP) обыграл Янника Синнера из Италии (11) - 6:3, 6:4, 6:2, россиянин Даниил Медведев (2) одолел канадца Феликса Оже-Альяссима (9) - 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

Ранее в четверку лучших попали итальянец Маттео Берреттин (7) и испанец Рафаэль Надаль (6).

В женской сетке полуфинальные пары составили:

Ига Свьонтек - Даниэль Коллинз

Эшли Барти - Мэдисон Киз.

Дополнение

Уже 27-го января состоятся матчи в женской сетке соревнований.

Украинские Национальные Новости

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