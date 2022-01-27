Определились все участники полуфинальной стадии открытого чемпионата Австралии по теннису
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Мельбурне завершились четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Грек Стефанос Циципас (номер 4 в ATP) обыграл Янника Синнера из Италии (11) - 6:3, 6:4, 6:2, россиянин Даниил Медведев (2) одолел канадца Феликса Оже-Альяссима (9) - 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.
Ранее в четверку лучших попали итальянец Маттео Берреттин (7) и испанец Рафаэль Надаль (6).
В женской сетке полуфинальные пары составили:
Ига Свьонтек - Даниэль Коллинз
Эшли Барти - Мэдисон Киз.
Дополнение
Уже 27-го января состоятся матчи в женской сетке соревнований.