Визначились усі півфіналісти олімпійського турніру з керлінгу у дабл-міксті

У заключному турі норвежці поступилися китайцям 3:9, американці не змогли встояти проти фінів 5:7, швейцарці розібралися із “олімпійськими атлетами з Росії” 9:8, а канадці подужали корейців 7:3.

Згодом керлінгісти збірної Норвегії перемогли команду Китаю на тай-брейку 9:7 і одержали заключну путівку в півфінал турніру.

Кращою командою групової стадії стала Канада (6 перемог при 1 поразці), які за путівку до фіналу протистоятиме Норвегія (4:3 результат на груповій стадії). У другому півфіналі команда Швейцарії (5:2) поміряється силами з олімпійськими атлетами з Росії (4:3).

Додамо, що обидва матчі пройдуть вже сьогодні.