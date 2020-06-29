Визначились усі півфіналісти Кубку Англії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Трьома поєдинками завершився чвертьфінальний етап Кубку Англії з футболу, передає УНН.
Першим учасником 1/2 фіналу став "Манчестер Юнайтед", який мінімально обіграв "Норвіч" – 2:1. Лондонський "Арсенал" із аналогічним результатом подолав "Шеффілд Юнайтед". Голи за переможців забивали Пепе та Себальос.
Інший лондонський клуб "Челсі" святкував виграш над "Лестером" – 1:0. Автором переможного взяття воріт став Росс Барклі.
Заключним учасником 1/2 фіналу став клуб Олександра Зінченка – "Манчестер Сіті". "Міщани" завдяки взяттям воріт від Де Брюйне та Стерлінга отримали необхідний результат – 2:0.
Зауважимо, що Зінченко не потрапив до заявки "МС" на даний матч.