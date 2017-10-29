Визначились фіналістки Підсумкового турніру WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Двома півфінальними поєдинками пройшов змагальний день Підсумкового турніру WTA в якому перемоги святкували Каролін Возняцкі та Вінус Вільямс, інформує УНН з посиланням на WTA.
Датчанка Возняцкі за 1 годину та 57 хвилин нанесла поразки чешці Кароліні Плішковій, яка розпрощалася із надіями на звання першої ракетки світу за підсумком даного сезону. Рахунок в сетах 7:6 (9), 6:3.
Таким чином, Возняцкі зіграє у фіналі Підсумкового турніру вдруге в кар'єрі. У 2010 році вона програла бельгійці Кім Клійстерс.
В іншому протистоянні американка Вінус Вільямс в трьох сетах взяла гору над іспанкою Каролін Гарсією – 6:7 (3), 6:2, 6:3.
Відзначимо, що для 37-річної Вільямс це буде перший вихід у фінал турніру з 2009 року, коли вона поступилася у вирішальному матчі своїй сестрі Серені. В останнє екс-перша ракетка світу вигравала на Підсумковому турніру у 2008 році. Тоді вона здолала росіянку Вєру Звонарьову.
Додамо також, призовий фонд змагань становить 7 млн. дол.