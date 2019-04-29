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Визначились два новачки майбутнього сезону АПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. За підсумками матчів 45-го туру англійського Чемпіоншипу (другий за силою чемпіонат країни з футболу) стали відомими два із трьох новачки майбутнього сезону АПЛ, повідомляє УНН.

"Шеффілд Юнайтед" (88 очок) забезпечив собі повернення в Прем'єр-лігу завдяки тому, що конкурент колективу "Лідс" (83 очки – 3 місце) зіграв із "Астон Віллою" внічию 1:1. Натомість "Шефілд" обіграв "Іпсвіч" 2:0.

Лідером чемпіонату залишився "Норвіч", який з 91 пунктом також виборов право виступати в еліті англійського футболу сезону 2019/20 років.

Натомість понизився в класі з АПЛ "Хаддерсфілд" та "Фулхем", які наступної кампанії виступатимуть в Чемпіоншипі.

Примітно, що "Шеффілд" (чемпіон АПЛ 1897/1898 років) востаннє виступав в АПЛ в сезоні 2006-07, а "канарки" – 2013-14.

Додамо також, третю путівку розграють чотири команди з 2-го по 6-ті місця таблиці Чемпіоншипу, які зіграють у форматі поєдинків плей-оф.

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