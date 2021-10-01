Визначилась суддівська бригада матчу "Динамо" – "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Комітет арбітрів УАФ опублікував суддівські призначення на поєдинки 10-го туру Української футбольної Прем'єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Деталі
Центральний поєдинок туру між грандами українського футболу київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" у якості головного арбітра обслуговуватиме львів'янин Олександр Шандор.
На лініях йому будуть асистувати Семен Шлончак (Черкаси) та Дмитро Запороженко (Запоріжжя), четвертий арбітр - Ігор Пасхал (Херсон). Обов'язки арбітра VAR виконуватиме харків'янка Катерина Монзуль.
Зазначимо, що поєдинок "Динамо" – "Шахтар" відбудеться о 19:30 на столичному НСК "Олімпійський" 3 жовтня.
Доповнення
"Динамо" виграє у "Шахтаря" три очки перед очною баталією – 25 проти 22.