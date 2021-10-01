Визначилась суддівська бригада матчу "Динамо" – "Шахтар"

Деталі

Центральний поєдинок туру між грандами українського футболу київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" у якості головного арбітра обслуговуватиме львів'янин Олександр Шандор.

На лініях йому будуть асистувати Семен Шлончак (Черкаси) та Дмитро Запороженко (Запоріжжя), четвертий арбітр - Ігор Пасхал (Херсон). Обов'язки арбітра VAR виконуватиме харків'янка Катерина Монзуль.

Зазначимо, що поєдинок "Динамо" – "Шахтар" відбудеться о 19:30 на столичному НСК "Олімпійський" 3 жовтня.

Доповнення

"Динамо" виграє у "Шахтаря" три очки перед очною баталією – 25 проти 22.