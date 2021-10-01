Определилась судейская бригада матча "Динамо" - "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Комитет арбитров УАФ опубликовал судейские назначения на поединки 10-го тура Украинской футбольной Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Детали
Центральный поединок тура между грандами украинского футбола киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" в качестве главного арбитра будет обслуживать львовянин Александр Шандор.
На линиях ему будут ассистировать Семен Шлончак (Черкассы) и Дмитрий Запороженко (Запорожье), четвертый арбитр - Игорь Пасхал (Херсон). Обязанности арбитра VAR будет выполнять харьковчанка Екатерина Монзуль.
Отметим, что поединок "Динамо" - "Шахтер" состоится в 19:30 на столичном НСК "Олимпийский" 3 октября.
Дополнение
"Динамо" выигрывает у "Шахтера" три очка перед очной схваткой - 25 против 22.