Військової бази рф у Сербії не буде - Вучич
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент Сербії Олександр Вучич наголосив, що Сербія не має наміру позбуватися нейтрального статусу та розміщувати на своїй території будь-які іноземні військові бази. Про це він заявив ефірі телеканалу PRVA, пише сербське видання B92, передає УНН.
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“Сербії не потрібні жодні (іноземні - ред.) військові бази, Сербія самостійно захистить себе й свій народ, вона сама будуватиме альянси та не соромитиметься хороших відносин з росією, Америкою чи Китаєм. Ми подбаємо про себе”, - заявив Вучич.
Також він додав, що залишатиметься верховним головнокомандувачем Сербії ще п’ять років, і протягом цього часу нікому не вдасться примусити його збудувати на території країни іноземну базу.
“Є лише три шляхи, як це може статися: або мене замінять на посту, або мій мандат завершиться, або я помру чи буду вбитий. Інакше примусити мене позбавити Сербію її військового нейтралітету неможливо”, - сказав президент.
Контекст
Як йдеться у заяві посла рф в Белграді, росія планує розмістити військову базу в Сербії.