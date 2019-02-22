Військовослужбовця судитимуть за жорстоке вбивство у Черкаській області
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. До суду скерували обвинувальний акт стосовно військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.
"01.10.2018 у домоволодінні в м. Сміла Черкаської області було виявлено тіло без ознак життя громадянина К. із тринадцятьома ножовими пораненнями. Установлено, що постраждалий мешкав сам. Свідків трагічної події також виявлено не було", - йдеться в повідомленні.
У результаті оперативно-розшукових заходів та слідчих дій правоохоронці встановили особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення.
"Підозрюваним у вбивстві виявився військовослужбовець однієї із військових частин Черкаської області, якого за рішенням суду було одразу взято під варту без права внесення застави. Усі обставини вчиненого вбивства наразі встановлені. Обвинувальний акт щодо затриманого військовослужбовця за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" скеровано до суду для розгляду по суті", - зазначили у відомстві.
У прокуратурі уточнили, що санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Нагадаємо, у Києві розслідується вбивство пенсіонерки у власному помешканні.