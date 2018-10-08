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Військового комісара-хабарника з Хмельниччини взято під домашній арешт

Військового комісара-хабарника з Хмельниччини взято під домашній арешт

Київ • УНН

 • 7702 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Військового комісара одного з воєнкоматів Хмельницької області, який вимагав 1 тис. дол. хабара, за рішенням суду взято під цілодобовий домашній арешт. Про це у Facebook повідомляє речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

"5 жовтня 2018 року Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області обрав запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів військовому комісару одного з районних військових комісаріатів в Хмельницькій області", - написав Лисенко.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2018 року задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди підполковником. Кошти у розмірі 1 тис. дол. від батька призовника призначалися за прийняття рішення щодо виключення його сина з обліку призовників, як непридатного за станом здоров'я, та, відповідно, не призову на строкову військову службу у Збройні сили України.

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Як повідомляв УНН, військова прокуратура Полтавського гарнізону притягла до адміністративної відповідальності  військового комісара та його заступника, з вини яких від проходження обов'язкової військової служби ухилились 15 осіб.

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