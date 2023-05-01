Військово-повітряні сили пояснили причину гучних вибухів, які налякали мешканців північної Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Військово-повітряні сили Німеччини, або Люфтваффе, надали пояснення двох гучних вибухів, які налякали людей на півночі Німеччини в понеділок вдень, передає УНН.
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Два армійські винищувачі подолали звуковий бар'єр над Ганновером, повідомляє Люфтваффе у Twitter. Два винищувачі Eurofighter вилетіли з авіабази Лааге в північно-східній землі Мекленбург-Передня Померанія.
Представник Люфтваффе сказав, що винищувачі Eurofighter були підняті в повітря близько 12:55, оскільки пасажирський літак, який прямував до Амстердама, втратив радіозв’язок.
Щоб якнайшвидше дістатися до цивільного літака, винищувачі Eurofighter перейшли на надзвуковий режим над Ганновером.
За словами речника Люфтваффе, відсутність радіозв'язку сталася через помилку пілота. Відтоді цивільний літак благополучно приземлився в Амстердамі.
За словами речника, подвійний вибух було чути в німецьких землях Нижня Саксонія і Північний Рейн-Вестфалія - "від Ганновера до Мюнстера". У поліцію надходили численні виклики екстреної допомоги, і багато людей висловлювали в Twitter припущення про причину вибуху.