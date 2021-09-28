Військовий ЗСУ збував криміналітету зброю зі складу військової частини у Миколаєві

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За даними слідства, організатором “схеми” став начальник складу ракетно-артилерійського озброєння. Він зберігав викрадену зброю у новозбудованому приміщенні, розташованому неподалік від військової частини.

Викрадений “арсенал” зловмисник реалізовував зацікавленим особам, у тому числі місцевому криміналітету.

Оперативники спецслужби задокументували факт збуту військовим 15 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами та 5 протитанкових гранатометів РПГ-22.

“У ході обшуків, проведених у помешканні зловмисника та у місці зберігання викраденого військового майна, виявлено та вилучено: 40 артилерійських та мінометних мін, 129 пострілів ПГ-7 для РПГ, майже 600 артилерійських снарядів, 216 гранатометних пострілів ВОГ17, майже 600 освітлювальних реактивних ракет, 49 вишибних порохових зарядів до мінометних мін, 8 розривних зарядів, димові та протитанкові гранати, майже 34 тисячі набоїв різного калібру, 49 підривачів М6 та М12”, — йдеться в повідомленні.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії, у тому числі у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 410 Кримінального кодексу України, для встановлення інших учасників злочинної схеми розкрадання військового озброєння.

Нагадаємо

Організатора злочинного угруповання, яке займалося контрабандою та збутом зброї на території нашої країни у столиці затримали співробітники Служби безпеки України.