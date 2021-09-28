Военный ВСУ сбывал криминалитету оружие со склада воинской части в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Николаеве военный ВСУ сбывал оружие из склада одной из воинских частей местному криминалитету. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.
Детали
По данным следствия, организатором "схемы" стал начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения. Он хранил похищенное оружие в новом помещении, расположенном неподалеку от воинской части.
Похищенный "арсенал" злоумышленник реализовывал заинтересованным лицам, в том числе местному криминалитету.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта военным 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и 5 противотанковых гранатометов РПГ-22.
"В ходе обысков, проведенных в доме злоумышленника и в месте хранения похищенного военного имущества, обнаружено и изъято 40 артиллерийских и минометных мин, 129 выстрелов ПГ-7 для РПГ, почти 600 артиллерийских снарядов, 216 гранатометных выстрелов ВОГ17, почти 600 осветительных реактивных ракет 49 вышибного пороховых зарядов к минометных мин, 8 разрывных зарядов, дымовые и противотанковые гранаты, почти 34 000 патронов различного калибра, 49 взрывателей М6 и М12", - говорится в сообщении.
Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия, в том числе в рамках начатого уголовного производства по ст. 410 Уголовного кодекса Украины, для установления других участников преступной схемы хищения военного вооружения.
Напомним
Организатора преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом оружия на территории нашей страны в столице задержали сотрудники Службы безопасности Украины.